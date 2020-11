Anche il sensitivo Craig Warwick difende la Cipriani: “Quel mago....”

Francesco Fredella 16 novembre 2020 a

a

a

Craig difende la Cipriani, attaccata dal Divino Otelma che le ha chiesto un mega risarcimento danni (a distanza di molto tempo) per quell’incidente all’Isola dei famosi. Tra Otelma e la Cipriani si è rotta improvvisamente un’amicizia nata proprio all’Isola dei famosi. Ora, però, c’è molta tensione.

“Anche io ho avuto un incidente. Mi sono rotto le costole, sono stato a letto. Non ho mai chiesto un euro. Non è colpa della Cipriani se quel mago è andato a finire con la testa sulla staccionata di legno”, racconta a Il Tempo Craig. Il famoso sensitivo, che parla con gli angeli, non fa sconti ad Otelma.

Ma Craig attacca il Divino e non risparmia Brosio, che è stato additato di essere protagonista di una Fede spettacolarizzata al Grande Fratello Vip. “Ognuno di noi la pensa diversamente. Io credo che una persona come me, un sensitivo, non deve convincere gli altri. Il messaggio della spiritualità passa ugualmente”, racconta Warwick. Poi il sensitivo torna a parlare degli angeli. “Ci sono. Esistono. Loro consigliano, portano a noi tutto il bene”, racconta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.