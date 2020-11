Psicodramma GfVip, Pretelli piange a dirotto. Ecco i tre in nomination

Giada Oricchio 14 novembre 2020 a

Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello sono i nominati della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Ma è baraonda: Pierpaolo Pretelli piange a dirotto e si fa venire una crisi di nervi: “Voglio andar via, le nomination mi lacerano il cuore”, mentre Tommaso Zorzi battibecca con Patrizia De Blanck che lo insulta: “Così te impari, st***zo”.

La diciottesima puntata del GFVip ha riservato qualche sorpresa. Al primo televoto “Chi vuoi salvare?” Stefania Orlando ottiene il 78% delle preferenze contro il 22% di Massimiliano Morra che non esce, ma va automaticamente al televoto di lunedì. L’attore però ha diritto a rendere immune una persona al primo giro di nomination e punta su Rosalinda che dà il via a una catena di salvataggio da cui rimane escluso Andrea Zelletta. L’ex tronista va direttamente al televoto e, dopo la diretta, scatena una lite con l’amico Pierpaolo Pretelli, reo di aver scelto Patrizia "per motivi televisivi" e non lui (l’ex velino scoppia a piangere come un vitello tagliato, si sente male e minaccia di abbandonare il gioco). Come sempre, la nomination memorabile è quella di Tommaso Zorzi, unico ad avere il coraggio di scegliere Patrizia De Blanck: “Parla male di me con gli altri ad alta voce”.

Per la contessa è lesa maestà: “Ah se è per questo te lo dico in faccia. Sei umorale e non lineare, a volte saluti e altre no. Ma io dico le cose ad alta voce così mi senti” e Zorzi nota giustamente: “Ah adesso si dice così?! E perché non me le dici direttamente? Bene, sono felice che finalmente d’ora in poi mi dirai le cose davanti”. Poco dopo la De Blanck si vendica e nomina Tommaso esagerando come sempre: “Così te impari str***o! Saremo pari quando uscirò da qui e rilascerò un’intervista su di te” e ancora una volta Zorzi la botola: “Va bene, ha anche l’amico direttore di giornale”. Ovvero Alfonso Signorini. Complice il voto di Stefania Orlando, a rischio eliminazione finisce Dayane Mello e non Francesco Oppini, nominato anche da Rosalinda: “A parte la lite con Dayane, sono stufa dei suoi appellativi sulle donne”.

