Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini balla col figlio Romano e vola in finale

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts volano in finale a “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su Raiuno. E spunta il figlio Romano. Nel corso della semifinale di “Ballando con le Stelle”, Alessandra Mussolini ha sfidato Costantino della Gherardesca per accedere alla finale e ha scelto un paso doble per raccontare il rapporto con Magid, il marito della madre che le ha fatto da padre. Il nobile conduttore invece ha ballato per esorcizzare il difficile rapporto con il cibo e lanciare il messaggio di “non piangersi addosso e non fare televisione del dolore”. L’ex parlamentare ha vinto la prima sfida grazie al voto della giuria (Selvaggia Lucarelli però ha sottolineato: “Se si parla solo di ballo, loro meritano meno di altri di essere qua ora”) e dei social.

La seconda manche, invece, prevedeva un charleston con sorpresa. La Mussolini ha cominciato a ballare con Maykel Fonts quando Milly Carlucci, mascherina sul volto, l’ha bloccata sulla pista, le ha comunicato il cambio di insegnante e alle sue spalle è arrivato il figlio Romano, 17 anni e quasi due metri di bellezza. L’ex parlamentare per poco non è svenuta dalla gioia: baci su baci e abbracci. Poi felice e commossa ha rivelato: “Mi ha detto: mamma tosta, mi raccomando, non piangere. A tutti potevo pensare tranne che a lui! Che gioia, mi avete sconvolto. Stasera mi fate murì! Mio figlio è il regalo più bello, la finale ce l’ho qui”. In realtà ha anche quella vera: Alessandra Mussolini si giocherà la coppa di “Ballando”. E la semifinale si chiude con un colpo di scena: Milly Carlucci promuove d’ufficio Elisa Isoardi per tutti gli infortuni patiti.

