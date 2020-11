Ballando con le stelle, tornano Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: il paso doble è esplosivo

Giada Oricchio 14 novembre 2020 a

a

a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro tornano in pista nella semifinale di “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci e mandano in visibilio la giuria. Elisa Isoardi non molla e decisa come un Frecciarossa si riprende “Ballando con le Stelle”. La conduttrice piemontese, prima di ballare, rivela: “Io e Raimondo ci facciamo del bene e ci facciamo bene. In questi mesi è cambiato il nostro modo di rapportarsi, ci fidiamo”.

La Isoardi supera l’infortunio alla caviglia (anzi ci convive stoicamente) e balla un paso doble con Raimondo Todaro che è un’esplosione di sensualità e tecnica. Carolyn Smith ha solo parole d’elogio: “Molto classico e molto moderno allo stesso tempo, complimenti”, per Fabio Canino: “Al di là delle sciocchezze che si dicono fuori, voi avete legato e si vede in pista”. Ma è Selvaggia Lucarelli a regalare il commento più ficcante per questo exploit: “A differenza di chi prima di voi si credeva chissà chi (Ninetto Davoli, nda) voi avete carisma e potreste insegnarglielo. Voi due insieme occupate la scena, avete una energia incredibile, siete meravigliosi e raramente ho visto una coppia così ben assortita qui a Ballando. Bravi”. Guillermo Mariotto ride sornione: “Uno splendido paso doble. Nonostante tutti i vostri infortuni provo invidia per quello che è successo tra di voi”. E la coppia totalizza 47 punti.

