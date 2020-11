Lampedusa zona franca per i clandestini. Meloni smaschera gli autogol di Conte

08 novembre 2020 a

a

a

La Sicilia è zona arancione ma a Lampedusa i migranti continuano a sbarcare. Come se non bastasse gli hot spot sono pieni e spesso i clandestini riescono anche a fuggire. Giorgia Meloni punta il dito contro uno dei tanti paradossi del governo Conte: siciliani a casa, clandestini liberi. «Continui sbarchi, hotspot stracolmi e fughe su fughe - attacca la Meloni - Il Governo ha reso la Sicilia zona arancione per gli italiani ma sta rendendo Lampedusa zona franca per i clandestini».

Continui sbarchi, hotspot stracolmi e fughe su fughe.

Il Governo ha reso la Sicilia zona arancione per gli italiani, ma sta rendendo Lampedusa zona franca per i clandestini. pic.twitter.com/GmlU8ZdxoK — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) November 8, 2020

A tutto questo si aggiunge il rischio terrorismo. Il mese scorso, infatti, proprio a Lampedusa era sbarcato il tunisino autore dell'attentato di Nizza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.