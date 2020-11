GF Vip, la contessa De Blanck demolisce Elisabetta Gregoraci: "Tromb**e sotto le lenzuola? Solo la Rodriguez

Giada Oricchio 06 novembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck commenta la rottura tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli denigrando una ex gieffina: “Non è Cecilia Rodriguez". Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non hanno mai avuto un flirt, ma da un mese e mezzo non si parla d’altro. L’ex signora Briatore ha intessuto un’amicizia speciale con l’ex velino, ma tra speranze vere e false, palloncini affettuosi fatti volare in cielo, abbracci e bacini ambigui, non è mai andata oltre e dopo l’ultima diretta, Pretelli ha detto basta.

Un allontanamento che ha suscitato il risentimento della Gregoraci: “Fino al giorno prima gli stava bene questa situazione e voleva andare avanti. Poi ci ha ripensato e non me lo ha detto. Ci sono rimasta male. Io ho messo dei paletti e oltre non sarei andata. Non mi parla più, va bene, ognuno farà il percorso, certo mi fa ridere che Antonella da studio dica che io ho bisogno di lui per emergere. Io, LA Gregoraci che ho bisogno di Pierpaolo… anche meno. Io gli voglio bene, mi dispiace, ma non voglio fare di più” (i due però si sono riavvicinati e stanotte la Gregoraci lo ha invitato a dormire con lei, nda).

Lo sfogo è stato raccolto da Patrizia De Blanck, molto amica dell’ex signora Briatore: “Ma è uno str**zo! Non può fare così, ma che modo di fare è? Adesso fa il sostenuto del ca**o. Non è una cosa normale passare dagli abbracci a niente. E poi voglio dire cosa vuol dire andare oltre? Tromb**e sotto le lenzuola? Non si può fare, una persona di un certo livello non lo fa. Lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto, ma non lei (Elisabetta, nda) che ha un figlio. Lei non può fare le scene, c’è anche un limite”.

Da settimane, la De Blanck è al centro delle polemiche social per alcune esternazioni omofobe passate sotto silenzio, per i suoi modi di fare poco urbani, per le continue parolacce ai coinquilini (ieri ha fatto piangere Rosalinda ribadendo che è una gallina maleducata) e per aver dato, come ha ammesso lei stessa con orgoglio, due schiaffi forti e una gomitata a Enock, reo di essersi intromesso in una chiacchierata con Tommaso Zorzi. Il web ha perfino creato l’hashtag #fuorilacontessa.

