Carlo Conti sta male: "Ora i sintomi del Covid ci sono tutti". La decisione su Tale e Quale Show

Niente "Tale e Quale Show" per Carlo Conti. L'amato conduttore di RaiUno è affetto da Covid-19 e le sue condizioni sono peggiorate nell'ultima settimana, come ha fatto sapere lui stesso tramite la sua pagina Instagram: "Adesso i sintomi ci sono tutti, anche troppi". Per questo non potrà condurre il talent nemmeno da casa come fatto la scorsa settimana. Al suo posto, domani sera, venerdì 6 novembre, ci sarà una conduzione collegiale. I giudici diventeranno presentatori: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, aiutati dalla presenza fissa di Gabriele Cirilli, si alterneranno sul palco.

