Addio a Sean Connery. Il James Bond più amato è morto a 90 anni

Addio a Sean Connery. L’attore scozzese, celebre soprattutto per avere portato per primo sul grande schermo il personaggio di James Bond e averlo interpretato in sette film della saga, è morto all’età di 90 anni. Ne dà notizia il sito della Bbc.

Connery nella sua carriera ha vinto un Oscar nel 1988 per ’The Untouchables - Gli Intoccabilì, due premi Bafta e tre Golden Globe. È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all’Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto scorso ha festeggiato il suo novantesimo compleanno.

