Mara Venier: quando rinunciai a Sean Connery per Renzo Arbore. L'amarcord a Domenica In

Quella volta che". Mara Venier e l'aneddoto su Sean Connery, il leggendario attore scozzese, morto nel sonno a 90 anni nella sua casa alle Bahamas.

Due settimane fa, in occasione dei suoi 70 anni, Mara Venier è stata intervistata da Carlo Conti a "Domenica In". Una chiacchierata tra amici da cui è emerso un aneddoto su Sean Connery. Conti le domandò: “E’ vero che Renzo Arbore era tanto geloso?” e la "signora della domenica": “Sì, molto geloso, soprattutto di Sean Connery del quale ero innamorata pazza. Una mia amica lo conosceva bene e tutte le volte mi prometteva che prima o poi me lo avrebbe fatto incontrare. Una volta Connery era a Roma, lo invitò a cena e mi chiamò dicendo che ero invitata anch'io. Felicissima lo dissi a Renzo che mi rispose ' se ci vai, non te lo perdono'. Così chiamai la mia amica e dissi che non potevo andare. Beh, sai che è successo? Dopo due mesi Renzo e io ci siamo lasciati e io ho pensato ‘mannaggia a me’! Hai capito? Sean Connery. Ho rinunciato a lui per Renzo".

