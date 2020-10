Massimo Giletti in ginocchio davanti a Virginia Raggi e canta: "Non fa la stupida stasera"

27 ottobre 2020 a

a

a

In ginocchio davanti a Virginia Raggi cantando "Roma non fa la stupida stasera". Lo ha fatto Massimo Giletti durante il Maurizio Costanzo Show, in onda nella seconda serata di Canale 5.

L'imperdibile "serenata" ha messo in imbarazzo il sindaco, che ha comunque sorriso di fronte alla performance del conduttore di "Non è l'Arena". Stupito anche Maurizio Costanzo, divertito come la Raggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.