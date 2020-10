Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme?

Giada Oricchio 26 ottobre 2020 a

a

a

Diletta Leotta e Daniele Scardina, in arte King Toretto, di nuovo insieme? Sabato scorso, Daniele Scardina ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore a un destinatario in apparenza sconosciuto: "Quello che sento e vedo è amore". In molti hanno pensato che fosse un messaggio per Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn con cui era fidanzato fino a pochi mesi fa. I fan della coppia sognano il grande ritorno di fiamma e oggi hanno un motivo in più per crederci: la pagina Instagram "Very Inutil people" ha rivelato che i due hanno trascorso la domenica insieme in Abruzzo.

Sull'account si legge: "Come si può vedere dalla Instagram story di Diletta Leotta, la ragazza ha trascorso la domenica a passeggiare nei boschi. E a farle compagnia c’era il suo ex fidanzato Daniele Scardina, assieme ad un’altra coppia di amici. Nello specifico, la Leotta e King Toretto hanno trascorso la domenica tra i boschi abruzzesi e Sulmona. Dopo l’escursione nei pressi di passo San Leonardo e il pranzo in un ristorantino a Fonte Romana, Daniele e Diletta sono arrivati a Sulmona. Intorno alle 19.30 la “ex coppia” assieme ai due amici si è concessa un aperitivo nel centro della città, presso il Gran Caffè Letterario. Inutile dire che la Leotta e King Toretto hanno cercato di mantenere l’anonimato e non dare nell’occhio".

Il messaggio d'amore di Scardina a Diletta Leotta, da Ballando con le stelle un altro giro di valzer?

La Leotta e Scardina, appassionati di trekking, hanno scelto una località lontano dalla mondanità così da proteggere il loro riavvicinamento ma sono stati riconosciuti lo stesso. Non ci sono foto di baci e abbracci in pubblico, tuttavia l'attendibile pagina di gossip ha postato uno scatto di Diletta Leotta a Sulmona specificando: "E possiamo garantirvi che Daniele Scardina era proprio lì, con tanto di tuta e tatuaggi, accanto alla sua Diletta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.