Il messaggio d'amore di Scardina a Diletta Leotta, da Ballando con le stelle un altro giro di valzer?

Giada Oricchio 25 ottobre 2020 a

A "Ballando con le Stelle", Daniele Scardina, in arte King Toretto, manda un messaggio trasversale a Diletta Leotta. Ieri sera, Daniele Scardina, ottimo concorrente di "Ballando con le Stelle", il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno, prima di esibirsi, ha ricordato un grande amore, quello per il nonno scomparso di recente. Il pugile ha usato parole molto tenere e delicate per descrivere il loro rapporto e la sofferenza che prova tutt'ora, poi ha fatto un riferimento all'amore. Generico nelle affermazioni, specifico nel destinatario.

Daniele Scardina ha dichiarato: "Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello farlo vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, e allora ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo". Nessun nome, ma è difficile non pensare che si riferisca a Diletta Leotta, volto di Dazn. I due sembravano molto felici tanto da trascorrere il lockdown insieme a Milano, ma subito dopo si sono lasciati. Voci di corridoio parlavano di un tradimento da parte di King Toretto, ma il diretto interessato ha smentito più volte la circostanza. La Leotta, invece, non ha mai commentato la rottura e nel suo primo libro ha sottolineato che "Daniele è stato un grande amore". Ci sarà un altro giro di valzer?

