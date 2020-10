Alessandra Mussolini sotto attacco sulla famiglia. Così risponde a Selvaggia Lucarelli e alla Bruzzone

25 ottobre 2020 a

Ancora scintille sulla pista di Ballando con le stelle quando tocca ad Alessandra Mussolini e al suo partner Maikel Fonts, attesi al varco dalla giudice Selvaggia Lucarelli che per l'occasione, ieri sabato 25 ottobre, ha avuto man forte da Roberta Bruzzone. Il ballo, come al solito, non c'entra: stavolta si parla di punti di vista su questioni primarie come la famiglia e le relazioni.

Le avvisaglie del confronto-scontro si scorgono quando, nel video che racconta la settimana della Mussolini nello show ballerino di Milly Carlucci, l'ex europarlamentare si racconta a cuore aperto parlando dei genitori, Maria Scicolone e Romano Mussolini, e del marito, Mauro Floriani, con cui è sposata da trent’anni con alterne fortune.

La Mussolini parla del doloroso divorzio dei genitori: "Per me è stato un fatto traumatico e non vorrei mai far provare ai miei figli quello che ho provato io. È dura perché a volte sarebbe più facile dire ciao ciao, chiudere la porta e te ne vai. Non condanno chi lo fa", ha confessato Alessandra per poi parlare della sua famiglia che "mi dà la bussola, sai che c’è un punto fermo. Io non potrei vivere senza mio marito, senza i miei figli. Sarebbe per me un fallimento. La famiglia va puntellata ogni giorno. Non la puoi trascurare. Non è un costo. Lo sarebbe se non ci fosse l’amore. Io ho l’amore per i figli e per mio marito", ha detto.

A questo punto interviene Selvaggia Lucarelli: "Scusate, non facciamo passare che la donna che si porta la sofferenza sulle spalle sia un modello, ognuno sceglie nella vita quello che vuole sopportare e tollerare", le parole della giornalista e influencer. "Non facciamo passare questo messaggio. Ho sentito in quella clip che non puoi vivere senza tuo marito. In realtà, possiamo sempre vivere senza un marito. Si tratta di fare delle scelte. Abbiamo le risorse per farcela anche senza un uomo. È un messaggio sbagliato", conclude.

Tirata in ballo, Milly Carlucci, da equilibrata conduttrice non prende posizione: "Penso che ognuno scelga il proprio percorso". Interviene eccome Roberta Bruzzone: "Non siete tenute a sopportare croci e nemmeno corna, ricordatevelo sempre. La vostra vita appartiene a voi, siete libere di fare le scelte che volete. Tentiamo di superare questo Medioevo culturale. Voglio dare questo messaggio in generale" alle donne, dice la criminologa.

A questo punto Alessandra Mussolini taglia corto: "Sembrate dei robot, ci sono anche i sentimenti". E chiude il discorso con una coreografica "mossa". A sabato prossimo, la polemica è assicurata.

