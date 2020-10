Ho rischiato di morire. La confessione choc di Selvaggia Lucarelli

22 ottobre 2020 a

Selvaggia Lucarelli si confessa a Daria Bignardi. Ha rischiato di morire e ha perso tutti i capelli. Ne ha parlato durante la trasmissione "L'assedio" sul Nove. E la colpa è stata tutta di un amore sbagliato. Una storia che ha finito col compromettere tutto il resto della vita. Dal lavoro alle amicizie.

Selvaggia Lucarelli racconta che tutto è successo nel 2011, un vero e proprio annus horribilis. Piangeva mentre guidava, non aveva più sicurezza in se stessa e mandava messaggi inquietanti agli amici. Poi una mattina all'improvviso il cambio di passo. "Mi ha chiamato il mio direttore di banca - ha detto la Lucarelli - e mi ha detto che non avevo più nulla. Avevo capito di aver toccato il fondo. Da quel momento ho detto basta".

