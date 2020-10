Domenica In, Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli: "Non si doveva permettere”

Giada Oricchio 18 ottobre 2020 a

Alessandra Mussolini, ospite di "Domenica In", ci ripensa e ritorna sullo battibecco con Fabio Canino. Nel talk su Ballando con le Stelle, il dancing show di successo di Milly Carlucci, Mara Venier dà voce ad Alessandra Mussolini, ex parlamentare oggi ballerina in coppia con Maykel Fonts. La nipote di Sophia Loren ha confermato di essersi commossa al pensiero del padre che non può vederla e ha ribadito: "Io sono così, sono di pancia, ha voglia Mariotto di dirmi vola alto, elevati, diventa elegante, io sono così e non ce la faccio a cambiare". La Venier ha mostrato il tango e i successivi commenti dei giudici fino ad arrivare a Fabio Canino: "Io di lei ho un'idea molto brutta, una donna che va in televisione e dice meglio fascisti che f*oci non mi piace. È una cosa grave Se poi dice che ha sbagliato, possiamo anche diventare amici".

A caldo, la Mussolini ha ricordato: "Con Vladimir Luxuria stavamo facendo un dibattito politico. Ha cominciato a dirmi fascista come un insulto, quando mi attacchi non per quello che dico ma per quello che rappresento divento pazza. Questa cosa non andava detta. Ci sono state sia da parte mia sia da quella di Vladimir delle parole fuori luogo". Dunque, seppur tanti anni dopo, Alessandra Mussolini si era quasi scusata, ma durante il dibattito con Mara Venier e i suoi ospiti ha voluto precisare: "Mi sto divertendo e vorrei divertire, ma devo dire la verità: non mi aspettavo questa uscita. Avevo notato l'atteggiamento di Canino e ci eravamo chiesto il perché con Maykel. Potevo immaginare ma non ero sicura. Poi Matano gli ha detto di dire perché stava zitto e ieri ha parlato. Ma quando lo ha detto è come se mi fosse arrivato un treno addosso. Non sei in un contesto politico dove puoi difenderti, sei lì, dopo un'esibizione, davanti alla giuria e al pubblico, non è facile. È passato del tempo, si sbaglia, si cambia... Però la Lucarelli che voleva per forza inserirsi nel dibattito che non la riguardava è stata una mancanza di rispetto. Io dovevo rispondere a Canino, non a lei". Ma sia la Venier sia Mariotto hanno sottolineato che Selvaggia Lucarelli non si era intromessa e che anzi l'aveva trovata "elegante".

