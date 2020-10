Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini con il tango sconvolge la giuria

17 ottobre 2020 a

Clamorosa Alessandra Mussolini, il tango più hot che si sia mai visto a Ballando con le stelle con il suo Maykel Fonts. Ma ha ballato anche come non le era mai riuscito, convincendo perfino la severa Selvaggia Lucarelli: “Stasera dico una cosa di te che non avrei mai pensato di dire: sei stata elegante”. Solo Fabio Canino, ripreso dal presidente di giuria, ha voluto prendere di petto la Mussolini: “Meglio dell'altra volta s', ma io ce l’ho con lei perché ha detto meglio fascista che fr*****”. Ed esplode la polemica. Lei ha spiegato di avere reagito così con Vladimir Luxuria che le dava della fascista. Ma ha riconosciuto di avere detto cose sbagliate dopo essere stata incalzata dalla Lucarelli e poi da Matano. Solo allora il clima si è rasserenato, e la Mussolini anche grazie al premio di prima è andata in testa con 65 punti.

