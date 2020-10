Grande Fratello Vip, Matilde Brandi in nomination se la prende con Antonella Elia

Giada Oricchio 19 ottobre 2020 a

Matilde Brandi contro Antonella Elia: “Lei è per le cose immorali, borderline”. Nella casa del Grande Fratello Vip 5, la notte nella stanza arancione trascorre tra pettegolezzi e strategie: Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Adua Del Vesco, alias Rosalinda, amano confrontarsi senza microfoni sugli altri inquilini. Spesso sono critiche nei confronti di Tommaso Zorzi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta (“dobbiamo ignorarli come abbiamo fatto con Franceska così non gli diamo visibilità e diventano niente”, “A 60 anni Maria Teresa non può fare Sailor Moon, che esempio è?”), ma questa volta a farne le spese è stata Antonella Elia nella veste di opinionista del GF. Matilde Brandi, in nomination con Guenda, Andrea e Maria Teresa, ha detto ad Adua: “Loro sono forti perché sanno parlare, hanno Antonella che è dalla parte loro in studio, cioè ca**o Antonella è dalla parte loro, lo sai lei è con tutto ciò che è immorale, che è fuori da… che è borderline e tutto… quindi la non normalità… lei è così… molto… quindi quando sai che in studio hai qualcuno che ti difende è tutto più facile”.

