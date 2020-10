Grande Fratello, lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini finisce malissimo. Dramma in diretta, autori in tilt

Giada Oricchio 16 ottobre 2020 a

Notte di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi fa uno scherzo a Francesco Oppini: "Mi sono innamorato di te" e il figlio di Alba Parietti prima risponde imbarazzato, poi va su tutte le furie: "Ci penseranno i legali". E i gieffini accusano la produzione di favorire il giovane influencer.

Uno scherzo finito malissimo. Il GF ha concesso un aperitivo alcoolico ai vip, Zorzi, Stefania e Dayane si sono ubriacati e hanno dato vita a un caos senza precedenti con la partecipazione di Maria Teresa Ruta: imitazioni taglienti, bagni vestiti in piscina, frecciatine al gruppo, cadute dalle scale. Un delirio che è andato avanti fino all'una di notte e che ha stremato perfino la regia costretta a intervenire più volte. Ma quando sembrava tornata la calma e si erano seduti tutti intorno al tavolo a sorseggiare una tisana, Zorzi, ancora brillo e con espressione giocosa, ha preso in giro l'amico Francesco Oppini e ne è nato un putiferio. "Sono innamorato di te. Giuro" ha detto Tommaso e Oppini: "Non ci credo e a me questi scherzi non piacciono, sono etero e sono fidanzato".

Elisabetta Gregoraci è intervenuta: "È vero, me lo ha detto prima anche a me in disparte" (a sua insaputa faceva parte della gag, nda). Zorzi è andato avanti tra una risata e l'altra e Francesco, seppur imbarazzato, si è messo a ridere: "Ma che credibilità hai? Sembri un gatto trascinato in autostrada per km. Fatemi uscire da questo incubo... Ragazzi secondo voi come posso rispondere?" e la Ruta che reggeva il moccolo a Tommaso pensando che fosse vero, ha detto: "Con affetto. Ti ringrazio, ti terrò presente se dovessi cambiare idea, per ora sono fidanzato con Cristina". Zorzi è scoppiato a ridere: "Il peggio che ti può capitare. Ti stimo, grazie. Speravo proprio mi rispondessi così... Attendo tue".

Il clima era goliardico anche se Oppini appariva infastidito. Lo scherzo sarà durato al massimo 5 minuti, alla fine Zorzi si è versato l'acqua di una bottiglia per simulare le lacrime e ha gettato una tazza a terra come se fosse offeso dal rifiuto: "Accidenti a te e a Cristina di me**a". Poi ha rivelato la gag e i due si sono abbracciati. Ma qualcosa è andato storto perché Oppini ha tirato una sedia: "Ma che ca**o di scherzo è? Siete seri o state scherzando?! Pirla" e Zorzi: "Perché ti è preso male? È uno scherzo come tutti gli altri, come quello fatto a Maria Teresa. Le abbiamo detto che la figlia è una tr**a. È uguale. O è diverso perché siamo due uomini?", ma Oppini: "Non è uguale, magari io ho la sensibilità diversa da un e questa cosa può darmi fastidio. Ci rimango di me**a e non so cosa fare". Dayane Mello è intervenuta: "Francesco ma hai paura che pensino che sei omosessuale?". E da qui in poi è scoppiato il dramma. Oppini ha rinfacciato a Zorzi di averlo fermato quando voleva andarsene: "Ma che scherzo di m... Ma io ci rimango male per queste cose, non so cosa rispondere, vaffa***lo. E questo è il ringraziamento perché l'ho fermato da uscire. Adesso prendo la porta rossa e me ne vado. Mi ha detto imbecille, ha buttato la tazzina per terra... Già lo scherzo in sé non fa ridere. Non me ne frega un ca**o. Adesso fa pure l'offeso. Lui fa l'offeso?!".

La lite ha mandato in tilt pure gli autori che li hanno chiamati in confessionale per farli smettere pensando che fossero d'accordo. Zorzi gli ha detto: "Vai in confessionale perché stai facendo una brutta figura, pensano che te sia d'accordo con me" e Oppini: "Allora sono dei mentecatti. Vado lì e gli spiego che non è così e mi levo dai co***oni. E tu Tommaso modera le parole, io non ti insulti, te modera le parole". I gieffini si sono schierati quasi tutti con Francesco, ma Zorzi: "Stavamo scherzando. Lui quando fa la mia imitazione mi fa passare per un pazzo che prende medicine a sproposito, che cammina come una femmina, che sta sempre male...ci rido, non mi offendo. È rimasto inca**ato. Gli rode il c**o perché l'ho fregato, ma quando fa lui gli scherzi va bene?!".

La De Blanck e la Ruta hanno sottolineato che Oppini si era proprio risentito, mentre Zelletta, Enock, Matilde e la Gregoraci si sono lamentati per il clima. "È un'angoscia così, basta me ne voglio andare da mio figlio. Ma che serata divertente è stata? Bevono due bicchieri e si ubriacano. Io così non mi diverto. Quello che urlo, quello che si inca**a, quello che si offende, quello è capriccioso...io vado a casa da mio figlio... Tutti i giorni è così...basta, basta. È uno stress. Tommaso non ha limiti, non ha misure, non si ferma mai" è stato lo sfogo della Gregoraci. Quando Francesco Oppini è tornato dal confessionale era ancora furioso e ha "minacciato" di chiamare i legali: "Il confessionale ha pompato Tommaso, adesso ho capito tutto" e Matilde: "Avevi dubbi? Ora non più". Molti vip sono convinti che l'influencer sia favorito dagli autori che lo usano per provocare liti e dinamiche.

