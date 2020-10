La Marcuzzi positiva al Covid, salta la conduzione de Le Iene

13 ottobre 2020 a

"Alessia Marcuzzi è positiva al coronavirus”. L'indiscrezione arriva da Libero e Dagospia. Stasera non andrà in onda alle Le Iene su Italia 1. Non ci sono però al momentoo conferme ufficiali da parte dell'ufficio stampa del programma. “La conduzione è stata rivoluzionata last-minute“, scrive Dagospia. La Marcuzzi avrebbe dovuto condurre con Nicola Savino e con le voci della Gialappa’s Band. La scorsa settimana era risultato positivo anche Giulio Golia.

