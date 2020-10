Cristiano Ronaldo positivo al Covid. E ora la Juventus trema: a rischio la sfida con Messi?

13 ottobre 2020 a

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid, a comunicarlo è la Federazione di calcio portoghese, notizia poi riportata dai principali quotidiani sportivi del Portogallo. Un problema in più per Andrea Pirlo e la Juventus che questo fine settimana avrebbe dovuto giocare contro il Crotone in campionato, prima di una serie di partite che porterà anche alla super sfida a fine mese contro il Barcellona di Messi. Mercoledì, ovvero domani, CR7 avrebbe dovuto giocare contro la Svezia in Nations League.

