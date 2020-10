Gfvip, Stefania Orlando teme per il suo matrimonio. E il marito risponde così

Giada Oricchio 10 ottobre 2020 a

Simone Gianlorenzi rassicura Stefania Orlando: "Figli o no, siamo una famiglia". Nel corso dell'ottava puntata del GFVip 5, la conduttrice, purtroppo al televoto con altri due pezzi da novanta come Myriam Catania e Maria Teresa Ruta (l'uscita di una di loro tre sarebbe un danno al reality almeno quanto l'eliminazione di Franceska Pepe), ha rivelato di non aver mai avuto l'istinto materno: "Non per questo mi sento meno donna. Anche se preciso che non ho mai fatto nulla per non averne. Non sono venuti e io non li ho cercati. Quando ho conosciuto Simone, gliel'ho detto subito. Sono stata sincera, ma anche lui non li voleva. Mi dispiace per i miei suoceri, sarebbero stati dei nonni stupendi. Io mi sento madre nell'amore per la mia famiglia, per mio marito, perfino per il mio cane". La Orlando ha fatto una scelta consapevole di cui non si è pentita e che deve essere rispettata al di là delle convenzioni sociali e delle domandine compassionevoli: "Ah, non hai avuto figli?! E perché? Come mai? Cosa è successo?". Tuttavia, ha ammesso che il grande amore che la lega al marito Simone Gianlorenzi, le crea una preoccupazione: "È più piccolo di me e penso che prima o poi possa sentire il desiderio di diventare padre...".

Ebbene, anche se per ora Stefania non lo sa, il marito Simone le ha risposto via Twitter: "Ho deciso che non avrei avuto figli molto tempo prima di conoscerti Stefania, dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita, in questa vita siamo cmq una splendida famiglia. Love you".

