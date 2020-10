Naike Ravelli senza veli per un compleanno molto rock. E la mamma Ornella Muti approva

08 ottobre 2020 a

"Dopo domani ne faccio 46 guys!! Esordisco in anticipo dicendo che : “God is a deejay, Life is Dance Floor and you are my Music..” è la mia conclusione". Un compleanno molto rock per l'attrice Raike Ravelli, la figlia di Ornella Muti che posta una foto sexy senza reggiseno mentre impugna una chitarra sul suo profilo Instagram per festeggiare il compleanno in arrivo.

La mamma attrice è taggata nel post dove compare, tra i tanti, il suo like. Insomma anche Ornella sembra approvare lo stile senza troppi filtri della figlia.

