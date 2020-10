Alda D'Eusanio, le lacrime in tv ricordando il coma: dopo un incidente così sei morta da viva

08 ottobre 2020 a

a

a

Alda D'Eusanio non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando quelle settimane. La giornalista, conduttrice e popolare volto Rai ha raccontato a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, del terribile incidente di cui fu vittima il 24 gennaio 2012. La D'Eusanio fu investita da una moto mentre attraversava la strada: finì anxche in coma, in seguito intraprese una terapia riabilitativa neurologica.

A far scattare i ricordi la testimonianza di Dora Moroni. Sentire Dora mi fa rivivere il dolore che ho provato per il mio incidente", "sono stata in coma, ho trascorso diversi mesi in ospedale". "Non riuscivo a parlare come prima”, "Dicevo ‘ho caduto’, ‘sono mangiato’. Ho perso anche la memoria cognitiva” ha raccontato la D'Eusanio che ha rivelato di aver perso "me stessa, ho perso la mia memoria. Ho perso inoltre tanti punti di riferimento affettivi, compreso il lavoro. Dopo un incidente così ti ritrovi sola, isolata e morta, ma sei morta da viva”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.