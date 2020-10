Caos al GfVip. Le emorroidi lo fanno impazzire, Tommaso Zorzi vuole uscire: non mi danno i farmaci

Giada Oricchio 05 ottobre 2020 a

Caos al Grande Fratello Vip 5. A poche ore dalla diretta della settima puntata, Tommaso Zorzi varca la porta rossa e minaccia di uscire: "Sto male, non mi danno gli antidolorifici, me ne vado".

Tommaso Zorzi, uno dei vip più importanti per le dinamiche del reality show di Canale 5, si è lamentato molte volte del trattamento ricevuto dagli autori: a suo dire lo farebbero apparire come una persona maligna e falsa. L'influencer ha minacciato di lasciare il programma e stanotte ha avuto un battibecco con lo staff definito "un dito nel c**o". Immediata ma inutile la convocazione in confessionale, quando è uscito Zorzi ha ribadito: "Mi hanno detto che non posso dire che sono un dito nel c**o". Già nervoso per questi motivi, oggi pomeriggio, l'influencer ha perso la testa a causa dei dolori lancinanti per le emorroidi. Ha chiesto con insistenza gli antidolorifici, ma la produzione non lo ha accontentato. In camera, dove erano stati rinchiusi per le prove della settima puntata, Zorzi ha iniziato a sbroccare: "Avete un Oki? Datemi un Oki, perché ci danno una pastiglia alla volta come se fossimo dei ritardati?? Le voglio tutte insieme. Non sto bene, datemi qualcosa. Questo comportamento è da criminali, basta, abbandono il gioco!".

La sofferenza fisica unita a quella psicologica lo hanno mandato in tilt e una volta libero di lasciare la stanza, in maglietta e short senza scarpe, ha aperto la prima porta rossa della casa rimanendo nel limbo, mentre i coinquilini lo pregavano di rientrare. Francesco Oppini gli ripeteva: "Vieni qua" e Zorzi: "Mi sta facendo un dolore della Madonna, sono tre giorni che gli dico cambiamo la crema, mi danno una pomata di me**a. Non sto bene, mi danno i medicinali uno alla volta, sono criminali. Ho un dolore che non hai idea". Oppini ha provato a farlo ragionare: "Tommy vieni qua, dagli dieci minuti e vedrai che faranno qualcosa" e quello: "Già lo avevano promesso. Così sanno che faccio sul serio, basta". Successivamente è tornato in casa e la produzione ha reso noto di aver centellinato gli antiinfiammatori perché Zorzi ha i valori del fegato alti. Tuttavia l'episodio non è archiviato perché, in base al regolamento, chi apre la porta rossa è automaticamente squalificato. Alfonso Signorini chiuderà un occhio considerando che non è stata aperta la porta che dà all'esterno o sarà intransigente? Intanto in casa vige la totale anarchia: i concorrenti si lamentano della produzione e la regia è costretta a chiudere i microfoni o cambiare inquadratura.

