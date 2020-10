La contessa de Blanck trita Briatore: cafone e str***o... Gregoraci in estasi

Giada Oricchio 04 ottobre 2020 a

Al GFVip 5, la Contessa Patrizia de Blanck si scaglia contro Flavio Briatore: "È uno str**zo. Adesso mi querela ma non mi importa. Si capiscono le sue origini. Non è un signore".

Le dichiarazioni di Flavio Briatore contro l'ex moglie Elisabetta Gregoraci ("Se vuole essere autonoma rinunci al mantenimento. Quali sacrifici? Casa a Monte Carlo, a Londra e due mesi di vacanza in Sardegna. Se vuole andare al GF per stare con i ragazzini faccia pure") e la lettera degli avvocati fatti recapitare a Signorini, hanno ferito la showgirl calabrese che, dopo la puntata di venerdì, era molto amareggiata. Anche se non si è rimangiata nulla confermando che Briatore l'aveva abbandonata il giorno del funerale della mamma e che a distanza di 3 anni dal divorzio doveva smetterla di "fare il fenomeno altrimenti parlo io". Nel post diretta, la Contessa de Blanck si è letteralmente scagliata contro Briatore: "Non ha certo protetto il figlio! Ha detto un sacco di cose legate ai soldi".

La Gregoraci ha conservato il piglio battagliero: "Mi ha fatto arrivare la diffida, non pensa per niente a Nathan. Io mi sono lasciata scappare un cosa vera...lui è così...". La de Blanck era letteralmente on fire: "Si vedono le origini, i nobili perché sono nobili? Perché ti insegnano che ti devi fare perdonare di godere di certi privilegi che ti spettano solo per nascita. Questo cafone che si permette di trattare la moglie così... Si deve ver-go-gna-re! L'ho detto in confessionale, spero che lo passino, mi hanno chiesto un sacco di cose. Elisabetta si è dimostrata una gran signora e questo un cafone, buzzurro dalle origini che ha... Se mi odierà me ne fotte un ciufolo. Questo è quello che penso. È grande, grosso e vaccinato... Hai sentito quando ha detto che devi guadagnare da sola? Brutto str**zo!".

Elisabetta ha replicato: "Io sono sempre stata una signora però poi se parlo sono ca**i suoi. Sto zitta perché sono troppo innamorata di mio figlio, lui no, non avrebbe fatto quello che ha fatto. Fa scrivere dall'avvocato. Scrivi, scrivi... Basta dire che sono una donna forte, ne ho presi anche troppi di cazzotti in faccia. Basta, sono passati 3 anni e mi sono liberata". La Contessa è tornata all'attacco e ridendo ha detto: "Farà scrivere a me, mi manderà una lettera dell'avvocato, mi manderà una querela", ma la bella calabrese: "No, no, non lo farà tranquilla". La conduttrice ha poi confidato a Zelletta: "È vero che era pieno di soldi quando l'ho conosciuto. Mi sposo e dove vado ad abitare se non a casa sua? Non ci vado solo perché ha una casa grande? Quando vi siamo separati, ho lasciato tutto. L'ho trovato di cattivo gusto anche nei confronti di Nathan. Come fai a rilasciare un'intervista a Il Fatto Quotidiano, tra l'altro, e dire quelle cose... Nei giorni in cui ha avuto il Covid tutti mi hanno chiamato, lui ha fatto pasticci con le dichiarazioni, ha detto cose sbagliate e io avrei potuto infierire rilasciando mille interviste. Non l'ho fatto e lui invece che fa? Parla quando sono qui e non mi posso difendere. Poi dice che taglio i nastri... Mia madre mi ha insegnato che tutti i lavori, tutti, sono dignitosi. E che tutti vanno rispettati. A lui nessuno deve averlo detto. Ci ho provato a insegnargli delle cose ma evidentemente non ci sono riuscita... Magari fosse solo questo, quando usciamo da qua ti racconterò un po' di cose".

Infine la Gregoraci perdona Pierpaolo Petrelli per le rivelazioni hot fake: "È un buono, un puro, questa volta l'ho perdonato però mi ha messo in difficoltà. È immaturo, deve crescere".

