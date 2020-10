GfVip, Patrizia De Blanck litiga con Zorzi: gay, fr***o... Pure la Contessa rischia la squalifica?

Giada Oricchio 04 ottobre 2020 a

Lite Patrizia de Blanck-Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5. "Mi è venuta la voce da fro**o" ironizza la Contessa e l'influencer: "È una parola che non si usa!".

Domenica mattina agitata nella casa di Cinecittà. Durante la colazione, Patrizia de Blanck si è schiarita più volte la voce roca e si è lasciata sfuggire: "Stamattina ho la voce da gay, da fro**o, senti che voce che mi è venuta...", Zorzi stava lavando i piatti e si è girato inorridito: "Del? Non ho capito... del? Quale parola ha usato?!". La de Blanck, che fino a ieri si raccomandava di stare attenti al lessico, non ha voluto ripetere la boutade, mentre Petrelli ha detto a Zorzi: "Sì, ha usato quel termine".

Il ragazzo si è allontanato indispettito: "Ah Patrizia, non si dice, non si dice". Ma la de Blanck si è infuriata ed è scoppiata una lite che la regia ha censurato preferendo mostrare il giardino anche se si sentivano le urla dei due concorrenti. Poco dopo Zorzi è uscito dalla veranda e si è sfogato con i coinquilini: "Non le puoi dire niente. Si è inca**ata perché le ho fatto notare che quell'espressione è sbagliata. Ha ripetuto fro**o almeno 10 volte, ha detto 'non mi dare lezioni, io parlo come voglio! Ho un sacco di amici gay'. E chi se ne frega, basta con questa frase, non siamo dei barboncini. Mi dispiace, so che la prima volta lo ha detto senza malizia, ma le altre venti no. Non può dirlo altrimenti passa un messaggio sbagliato. Non si può sempre giustificare tutto con la mancanza di malizia, altrimenti io potrei dire a una tipa, tr**a senza malizia. Non funziona così. Mi dispiace ma adesso lo ha ripetuto di proposito. È una parola brutta, non va usata. Se accendessi la televisione e ascoltassi una cosa del genere, direi 'noooo, ma non si può sentire'".

Oppini e Zelletta gli hanno dato ragione sottolineando che la Contessa sicuramente lo aveva pronunciato con leggerezza, ma Zorzi: "Leggerezza o meno, non va usata". Nel frattempo, la nobildonna è stata chiamata in confessionale e Maria Teresa Ruta ha spezzato una lancia in suo favore: "Tommy te hai ragione nel merito però ricordati che è una donna di 80 anni, non ha dormito, ha preso il diuretico, non ha il suo bagno, ci vuole un po' di comprensione e pazienza". Il video è diventato subito virale e il popolo di Twitter, social per antonomasia del GFVIP, invoca la squalifica ritenendo il termine scorretto e dispregiativo quanto la bestemmia di Denis Dosio e le affermazioni razziste di Fausto Leali. A nulla vale che sia stata pronunciata senza intento offensivo. Come direbbero a Roma: questo Grande Fratello un ija fa'. Se lunedì 5 ottobre la Contessa venisse espulsa sarebbe il terzo vip eliminato per violazione del regolamento. Un record per il reality show.

