Adua Del Vesco, veleno al GfVip. Così pugnala Dayane Mello e Matilde Brandi

Nuovo tradimento di Adua Del Vesco: "Dayane Mello e Matilde Brandi non sono sante". Al Grande Fratello Vip 5, l'attrice siciliana ne sta combinando una dietro l'altra: dall'Aresgate fino all'outing a Massimiliano Morra che però ha negato di essere omosessuale. Nel corso della sesta puntata, Adua ha negato con forza di aver detto "è gay" e lo ha fatto anche a discapito del video sottotitolato dalla produzione del GF: "Ho detto stratega, non gay".

Dayane (l'ha protetta anche oggi, nda) e Matilde, consapevoli della verità e di aver giurato di non dirla con "patto di sangue sui nostri figli", erano imbarazzatissime ma le hanno retto il gioco e l'hanno difesa dall'evidenza dei fatti. Eppure questo non è bastato a salvarle da una "pugnalata" di Adua. Oggi pomeriggio, Francesco Oppini ha provato a consolarla: "Bastava che dicessi che avevi sbagliato, bastava chiedere scusa invece hai tirato in mezzo altre persone e le hai messe in difficoltà per proteggerti. Io non so e non voglio sapere cosa hai detto però le hai messe in difficoltà" e Adua: "Ok, sì tirare in mezzo altre persone però anche loro nemmeno sono sante".

Oppini non immaginava che attaccasse le amiche Dayane e Matilde e ha risposto: "No, io parlo di Dayane..." e Adua con aria indisponente: "Sì, sì e confermo. Nemmeno loro... cioè per carità...l'errore è stato mio però...". Più tardi, Adua ha raggiunto Guenda e Maria Teresa Ruta in giardino: "Basta parlarne. Non mi devo più giustificare. Ho chiesto scusa a chi dovevo però perché mi devo sentire giudicata? Sento il chiacchiericcio intorno. Ho fatto un errore come ne fanno tanti gli altri. Basta".

