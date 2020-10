Maurizio Battista in ospedale, il video per i fan: "Me la sono vista brutta..."

02 ottobre 2020 a

a

a

Ha la voce provata, Maurizio Battista ricoverato per una infiammazione al pancreas. "Indovinate dove sto?", chiede il comico romano ai suoi follower in un messaggio postato su Facebook. "Me la sono vista brutta ma come dice Vasco... siamo ancora qua! Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo. Vi abbraccio tutti", scrive Battista che spiega: "Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio, daie che passa". Tantissimi i messaggi dei fan che augurano a Battista una veloce guarigione. Di seguito e a questo link il video di Maurizio Battista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.