Grande Fratello Vip, nomination a raffica: mezza Casa finisce al televoto

Giada Oricchio 29 settembre 2020 a

Nella quinta puntata del GFVip 5 finiscono in nomination Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, Adua Del Vesco e Dayane Mello. Il televoto è “Chi vuoi salvare?”. Poco mordente per la diretta di lunedì che tuttavia ha lasciato nei vip un po’ di risentimento per il montaggio dei loro comportamenti. Giallo su Zorzi che dà dello “st**zo” o a Signorini o a Pupo. Paolo Brosio, concorrente mancato a causa del Covid-19, è negativo al tampone.

Alfonso Signorini, affiancato da Antonella Elia bellissima in lurex rosa e Pupo in versione vasetto di piselli, presenta il tema caldo della quinta puntata del GFVip: “E’ scoppiata una scheggia imprevista tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Perelli.. Patrelli… Pretrelli…”. In realtà, l’ex velino ha scambiato il reality show per Temptation Island e da copione tenta l’ex signora Briatore, mentre la Gregoraci continua a ribadire di godere finalmente di “momenti di spensieratezza mai avuti prima”.

La svalvolata indisponente

"Franceskaconlacappa" pesca facile tra i coinquilini boccaloni: “Discutono con me per visibilità, sono morti di fama”. E’ esattamente il contrario: entrata come “Martinawho?”, è ricorsa alla strategia del litigio a orologeria per emergere e diventare un personaggio. Davanti alle proteste dei gieffini, Signorini commenta: “Sembrate il branco che la bullizza”. Scatta una lite peracottara su trucchi e mutande e spunta l’accusa di “violenza fisica” da parte della Pepe. Tra bullismo tirato in ballo come prezzemolino ogni minestra e violenza fisica per due mascara rovesciati, il GF è un’offesa alle vere vittime di queste prevaricazioni. Fulvio Abbate difende la Pepe: “E’ refrattaria a tutto, è bugiarda e a volte sarebbe da sbattere al muro, ma è un pezzo unico, rompe la banalità”. E però, i vip (esasperati) si fossilizzano nell’ostracismo alla modella, provocatrice versione pro di Aida Nizar (la spagnola piangeva, questa azzanna con la calma di un monaco buddhista). Antonella Elia, regina delle finte ingenue e dunque madre putativa, l’approva: “Lei è una santa e voi fate gli educatori, ma non lo siete”. Signorini li avverte: “Più vi accanite contro una persona, più cresce”. Strano che, dopo averla messa alla berlina sul titolo di Miss Europa, non la punzecchi con le rivelazioni di Vittorio Sgarbi sulla “conoscenza” di 18 minuti in uno sgabuzzino.

Scintilla

Parlare di flirt inatteso tra la Gregoraci e Pierpaolo è come dire che se metti un fiammifero vicino alla paglia, quella si bagna. Al momento, la Gregoraci lo friendzona: “Non sta succedendo nulla, è assolutamente tenero, è un ragazzo sano e perbene, ti guarda con questi occhioni da cerbiatto”. Un Teletubbies. A rivedere la clip dei momenti con il ragazzo, la “principessa sul pisello” (cit. Abbate) non pare felicissima e Pupo lo nota: “Ti comporti da sorella maggiore”. Petrelli ci rimane male, mentre quella conferma: “Sì, hai visto giusto”. Salta fuori la foto recente di Flavio Briatore con Naomi Campbell e la conduttrice con piglio sicuro afferma di non essere mai stata gelosa della Venere nera, anzi conferma di essere molto sicura di sé: “Era Capodanno e Flavio diede il bacio di Capodanno prima a me che a lei e Naomi andò su tutte le furie. Io ero la fidanzata! All’epoca feci un bel repulisti”.

Fuori uno

Fulvio Abbate, l’intellettuale da “lancio il sasso e nascondo la mano”, è il primo eliminato dalla casa del GFVip con appena il 7% delle preferenze. Adua salva con il 45%, Massimiliano Morra il 31% e Franceska il 17% e Abbate 7%. Il Marchese svelena: “Ho il piacere di non rivedere mai più Oppini” e in studio: “Ho spiegato a Denis cosa significasse ergonomico. L’intellettuale suscita timore. Dopo il coming out, mi sarei aspettato una riflessione e invece manco per il beneamato ca**o. Quando ho provato a ragionare mi hanno dato del portinaio”.

Il manzo conteso

Massimiliano Morra incontra la fidanzata Dalila al di là del vetro (mica è Gabriel Garko!), Signorini chiama in causa Adua insultata da Dalila sui social e l’attrice attacca: “Le tue parole erano fuori luogo. Il passato lo conosciamo noi o sbaglio Massimiliano?”. L’attore è imbarazzato però come ogni bravo gallo nel pollaio, sculetta compiaciuto davanti alle due sgallettate che se lo contendono. Dalila, con voce querula, suggerisce a Guenda di “fare la brava” e si dice sicura che “l’amore per Adua da parte del mio fidanzato è finito”. In realtà, Morra sta pensando all’accusa di essere “inaffidabile” di Francesco Oppini.

Gli sfottò sul coming out (a puntate) di Gabriel Garko e quella parolaccia in diretta

Nella quarta puntata del reality show, il bofonchiato coming out di Garko è stato sbeffeggiato dai vip a parole e con un’imitazione della Gregoraci che supplicava l’abbraccio e Oppini sbraitante: “Ho fatto il tamponeeee”. Il web si era indignato e pure Massimiliano Morra: “E’ un gruppone troppo liceale, non ho affinità con loro”. Oppini rispedisce le accuse al mittente: “L’ironia era sul tampone, non su altro” ed Elisabetta Gregoraci sbianca in volto. Tenta una difesa maldestra: “Facevamo finta di essere una coppia che si voleva abbracciare”, ma Signorini non le crede e con ammirevole coraggio osa rimproverare Sua Maestà, la regina dello scoglio di Reggio Calabria. Ce n’è anche per Tommaso Zorzi, reo di aver fatto una battuta infelice (“A Live Non è la D’Urso, chi porta la gonna tra Adua e Garko?”). Per il conduttore è spirito di patata, per Zorzi sarcasmo, per Pupo: “Quando vedremo la persona e non il personaggio?”. L’influencer ne esce con le ossa rotte (lo dirà anche dopo la puntata: “se la mia ironia tagliente viene strumentalizzata in negativo, io perdo”) e sbotta: “No, se deve essere così, non ci sto. Io me ne vado. Se devono rovinare la vita della gente per due punti di share non va bene. A me vieni a dire la storia sul coming out? Allora sei proprio str**zo!”. A chi si rivolge? A Signorini o a Pupo? Poi si piega e chiede scusa, ma è furibondo. Passa inosservato il nervosismo stellare della Gregoraci, additata come bulla e superficiale: “Non avete capito! Queste sono cose gravi, gravi. Mi sputtano 12 anni di televisione”.

Tsunami

Da una parte, le emozioni strappalacrime con Francesco Oppini, segnato dalla morte del primo grande amore, e con Myriam Catania, dall’altra, le “Rutas” o meglio Maria Teresa Ruta, la Franceska Pepe ante litteram: teatrale teatrante, danzatrice nodosa e dinoccolata. La Ruta se ne infischia delle critiche al pari di Reth Butler sul futuro di Rossella: “Sono un uragano”. Maria Teresa e la figlia Guenda sono unite dall’extension alle ciglia, ma separate dalla natura: una è spumeggiante, l’altra è ieratica.

Immunità, cucurio e vendette

Due donne possono conquistare l’immunità. Le prime a pescare sono Myriam e Franceska che prendono subito il salvacondotto. Un colpo di fortuna assolutamente incredibile. Ma le vie del GF sono infinite. Franceska e Myriam spediscono Zorzi e Morra nel “cucurio”, ribattezzato così perché pieno di orologi a cucù (rappresenta il tempo perduto di Proust). Zorzi è accecato dalla rabbia per essere stato catturato, cucinato a fuoco lento e cannibalizzato da Franceskaconlacappadicarogna: “Deve pregare che non esca mai di qua”. Zorzi e Morra si possono vendicare levando l’immunità a Myriam o Franceska: è tutto apparecchiato per spedire la modella nel cucurio a mandare ai pazzi Tommaso, ma i due non ci cascano e scelgono Myriam.

L’innominabile

Paolo Brosio non è più entrato nella casa del GFVip perché positivo al Covid-19. Ieri, in occasione del suo compleanno, ha rivelato su Instagram di essere finalmente negativo. Signorini gli augura pronta guarigione, ma non nomina mai il virus nemmeno fosse il Walter Veltroni della campagna elettorale contro Silvio Berlusconi.

Nomination mononeurone

Gli uomini devono votarsi tra di loro, credono di non poter votare il parafulmine Massimiliano Morra e sembrano scolari terrorizzati davanti a un compito di trigonometria. In realtà, è un pasticcio autorale: l’attore è nominabile anche se Signorini si dice “impreparato”, e così Morra forever. A seguire, Tommaso nomina Denis Dosio che ricambia, Morra sceglie Oppini. Si è fatta una certa e Signorini fa confusione anche con le nomination femminili. Alla fine al televoto va oltre mezza squadra di calcio: Massimiliano Morra, Denis, Tommaso Zorzi (stupito), Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, Adua Del Vesco e Dayane Mello. Il meno votato non sarà eliminato venerdì, ma andrà in nomination di default. Una puntata durissima che ha lasciato malcontento in molti vip.

