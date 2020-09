Grande Fratello Vip, Elisabetta Gragoraci svela la gelosia di Naomi Campbell: fece una scenata...

Giada Oricchio 29 settembre 2020 a

“Naomi Campbell? Mai stata gelosa”, parola di Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, nel corso della quinta puntata del reality show, ha mostrato alla Gregoraci la foto di Instagram in cui Flavio Briatore, abbracciato all’ex fidanzata Naomi Campbell, ha scritto: “Un’amica è venuta a trovarmi”. La conduttrice calabrese fa spallucce: “Mai stata gelosa di Naomi… eh, è la verità” e subito dopo ha raccontato un vecchio aneddoto: “Io ho litigato con lei dopo 15 giorni, è successo di tutto, poi ci siamo chiarite. Eravamo in Kenya, ero fidanzata con Flavio da nemmeno due mesi e lui mi diede il bacio di Capodanno per prima, lei si offese, andò su tutte le furie, fece una scenata e se ne andò. Diciamo che ho fatto un po’ di pulizia ai tempi… ora non più, ora può fare quello che vuole. Non credo che sia contento di come mi vede al GF, ma è tanto tempo che non lo sento. Ormai ho preso la mia strada”. Insomma, Eli da Soverato batte la Venere Nera 1-0.

