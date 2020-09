Elisabetta Gregoraci al GF Vip, l'ex Flavio Briatore perde la pazienza: si è sacrificata con me? Rinunci ai miei soldi

Giada Oricchio 29 settembre 2020 a

Flavio Briatore contro l'ex moglie Elisabetta Gregoraci: "Con me si è sacrificata? Rinunci al mantenimento". Flavio Briatore ha rilasciato un'intervista a "Il Fatto Quotidiano". In merito ai casi di Covid-19 al "Billionaire" ha dichiarato: "Mica potevamo sparare alla gente, a Ferragosto c'era anche la Gismondo (virologa, nda)". Selvaggia Lucarelli gli chiede conto delle affermazioni dell'ex moglie, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, su "tanti sacrifici per seguirlo in giro per il mondo e sull'impossibilità di lavorare" e Briatore risponde infastidito: "Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo" e ancora: "I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quello che voleva".

Ma la replica dell'imprenditore piemontese si fa velenosa quando dice che la Gregoraci non può considerarsi infelice per la vita passata e le fa i conti in tasca: "Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista... Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok". Secondo i rumors, Flavio Briatore è sempre stato contrario alla partecipazione della Gregoraci al reality show di Canale 5, mentre la frase sui "ragazzini" è una frecciata all'amicizia affettuosa con qualche bacio a stampo con il coinquilino Pierpaolo Petrelli. L'unica cosa che Briatore conferma è il rapporto civile per il figlio Nathan Falco: "Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio". Per ora, l'avventura di Elisabetta Gregoraci nella casa di Cinecittà è piuttosto deludente.

