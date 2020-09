Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si sfoga e Selvaggia Lucarelli fa a pezzi l'ex di Flavio Briatore

Giada Oricchio 26 settembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 non sta riscuotendo unanimità di consensi. Da Fulvio Abbate a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono tante le frecciatine verso l’ex signora Briatore. Caustica ed erosiva Selvaggia Lucarelli: “Ha scelto di fare l’accessorio. Comodo e profittevole”.

Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del GFVip venerdì scorso. Annunciata come una grande presenza, finora è risultata tiepida e impalpabile anche se educata e socievole. Da aggiungere lo sfacciato tentativo di mettere in piedi una storia con Pierpaolo Petrelli che, in un’intervista al settimanale “Chi” (toh, che coincidenza) aveva dichiarato di avere un debole per la presentatrice calabrese. L’ex velino la segue come un’ombra e lei gli dà spago più per volere del GF (leggasi l’ordine di accoppiarli per il balletto di stasera e il mancato richiamo per l’uso vietato degli occhiali da sole in casa, nda) che per reale interesse.

Intanto il concorrente Fulvio Abbate le ha detto che “è una larva. Annunciata come Cleopatra sul baldacchino è risultata trasparente. Aspettiamo di vedere il suo talento”, mentre i coinquilini hanno notato un principio di favoritismo. Ieri sera, a letto, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno punzecchiato il GF: “Il confessionale si fila solo Pierpaolo e Elisabetta. Mio marito si chiederà se mi hanno eliminato” e Zorzi: “Mia madre invece di guardare Mediaset extra, mi cercherà il mercoledì a “Chi l’ha visto?” su Rai3. Ecco io vado in onda il mercoledì. Io e te abbiamo cucinato per una settimana e non ci hanno mai chiamato in confessionale, se Pierpaolo e Elisabetta cucinano un uovo esce uno speciale. Abbiamo capito che non siamo utili alle dinamiche del gioco” e la Orlando super polemica: “Chi non vuole essere ripreso e vuole un momento di relax o scaccolarsi venga vicino a noi. Ci è piaciuta l’inclusività del GF per il balletto, valiamo quanto il due di picche. Ci siamo ritagliati lo spazio gossip per farci inquadrare”. Non solo i vip, anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha fatto il pelo e contropelo alla Gregoraci.

Mercoledì sera, la showgirl in lacrime ha confessato a Stefania Orlando e Matilde Brandi quanto abbia patito per il matrimonio con Flavio Briatore: “L’ho aiutato in tanti momenti, ci sono stati tanti momenti difficili, non solo quando si è ammalato, è complicato gestire un uomo come lui. La storia non mi ha aiutato. Mi sono sposata a 24 anni, ero una bambina, sono diventata grande subito. Non sono mai stata spensierata, lui era una figura forte, ingombrante e importante. Era Briatore, ho dovuto fare delle scelte e delle rinunce televisive. Ho sacrificato la mia vita, l’ho seguito nei suoi ruoli, è stato impegnativo, adesso mi vedete in tuta, ma ero invitata alla Casa Bianca. Per carità, da una parte ho imparato tante cose, ho viaggiato tantissimo, ma dall’altra mi ha tolto la spensieratezza. Stavo con lui e ho cancellato tanti lavori. Avevo un ruolo e non è mai uscito niente su di me, nemmeno adesso che ci siamo lasciati da 3 anni. La prima vacanza con le amiche l’ho fatta a 38 anni. Ho avuto pochi momenti per ridere, ecco perché ho voluto fare il GF, per staccare. Il mio calvario è iniziato a 10 anni quando mamma si è ammalata, ero traumatizzata dalla paura di perderla. La morte di un genitore è un dolore dal quale non guarisci. Mi ha salvato mio figlio, quando è morta mio figlio aveva quasi un anno e mi ha aiutato”.

La rivelazione ha suscitato l’ironia della Lucarelli che, sul sito “TPI”, ha parlato della sindrome della moglie del calciatore: “Dichiarazioni francamente insopportabili che catapultano le donne indietro di qualche era geologica e che vengono pronunciate con quel tono da piagnisteo ma con la fierezza nello sguardo di chi si è immolata per una nobile causa. (…). Queste sono donne che hanno barattato la loro indipendenza in cambio di una vita agiata, la piega da Coppola, lo shopping in Montenapoleone, l’aereo privato, l’attico a Montecarlo o a Torino, le cene con l’emiro, le vacanze alle Maldive o in Kenya. Legittimo, per carità, ma non è che poi quando la festa finisce te ne lamenti con l’aria dell’ancella consunta. (…). Tanto più che per la Gregoraci non è finito un bel niente, visto che continuerà ad avere i suoi benefici e il suo mantenimento vita natural durante (…). E poi chi ha detto che nel matrimonio non potesse avere un ruolo diverso dall’accompagnatrice in giro per il mondo? Ci sono mogli, fidanzate, sorelle di imprenditori che fanno qualcosa del loro denaro e dei loro privilegi”.

La Lucarelli osserva che la Gregoraci ha scelto di essere Flavio Briatore e di ripartire dal GF raccontando a telecamere accese i sacrifici fatti per vivere con un milionario: “Ognuna è libera di avere accanto il Briatore che vuole, l’importante è che non racconti la storiella dei sacrifici e delle rinunce ma quella più onesta, al massimo, della contropartita: ho scelto di stare con un milionario a cui serve non una compagna, ma un accessorio e ho scelto di fare l’accessorio. Comodo, vantaggioso, profittevole. E ora mi lagno non perché non mi sia convenuto, ma perché qualche volta mi sono annoiata”.

