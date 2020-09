A Live Non è la d'Urso le nozze di Nicoletta Mantovani. Ma è gelo su Luciano Pavarotti: "Non è il mio ex..."

Giada Oricchio 28 settembre 2020 a

A "Live non è la D'Urso" Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti, ha raccontato la sua gioia per il matrimonio con Alberto Tinarelli. La Mantovani, 51 anni, ha ritrovato l'amore con la a maiuscola a 12 anni di distanza dalla morte del celeberrimo tenore e 7 giorni fa si è sposata. La Mantovani ha rivelato i retroscena a Barbara D'Urso: "A 50 anni mi sono riposata con Alberto. Un anno fa circa, una mia amica seppe che lui era tornato single ed era convinta che fosse giusto per me. Organizzò una cena, pensai che era bello, ma non è successo niente. Sono partita e sono tornata per la vigilia di Natale, mi accompagnò a fare i regali e scoprì una persona accogliente, paziente, amorevole. Non mi chiamò più e pensai pazienza, non l'ho colpito. Non ci siamo più visti fino al 3 gennaio. Pensavo a lui ma avevo paura, le ferite sono tante e non volevo ricascarci. E invece mi richiamò, ci siano rivisti e abbiamo deciso di passare il lockdown insieme e lì c'è stata la svolta, il grande cambio. Ci siamo messi a nudo e ci siamo scoperti, ci siamo affidati l'uno all'altra. Anche Alice (la figlia nata nel 2003 dall'amore con Pavarotti) lo adora, l'ha conquistata. Non sapevo che mi avrebbe chiesto in moglie, ma ci speravo. Ad aprile a cena mi disse: quando ci sposiamo?" e io: "A settembre. Di che anno?", "Questo!" risposi aggiungendo che se Alice avesse tentennato o non fosse stata d'accordo, avrei detto no".

La D'Urso le chiede se Big Luciano sarebbe stato felice ma commette una piccola gaffe: "Il tuo ex, il grande Luciano" e la Mantovani: "Intanto non è il mio ex, eravamo sposati quando è morto, poi sarebbe contento perché amava la vita, voleva che tutti fossero felici e mi diceva di non prendermela per le sciocchezze. Mi faceva sentire protetta proprio come Alberto che sa darmi equilibrio, siano felice con niente che è l'essenza dell'amore. L'amore arriva se sei predisposto" e la D'Urso scherza: "Dammi il numero della tua amica".

