Inferno al GfVip, Franceska minaccia: "Se parlo io... State zitti che è meglio"

Finimondo al Grande Fratello Vip 5. Franceska Pepe minaccia i coinquilini: "State zitti che se parlo io vi sme**do tutti quanti". Litiga con mezza casa e si rifiuta di andare in confessionale.

Franceska Pepe e Tommaso Zorzi hanno scatenato l'inferno a poche ore dalla diretta della quarta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tutto nasce da una battuta fuori luogo di Franceska a Tommaso Zorzi: "Questo tanga per terra qui in bagno è tuo?", l'influencer, che stava facendo il bagno, non risponde ma ci rimane male. Poi la Pepe si è struccata ancora una volta con l'olio da cucina nonostante i coinquilini le avessero detto di non farlo perché è razionato e serve per cucinare. In più, dopo l'uso, ha lasciato il phon tutto unto. Francesco Oppini l'ha rimproverata, ne è nata una discussione e la modella si è inalberata: "Non devo chiedere scusa, non devo chiarire, me ne vado" e Oppini: "Quella è la porta". La Pepe è uscita dicendo "vaffan**lo". Zorzi l'ha raggiunta in cucina e ha ricominciato: "Ma chi ti ha cresciuto?".

Tanto è bastato a scatenare l'inferno. Franceska l'ha aggredito: "Come ca**o ti permetti? Io non tiro in ballo i tuoi genitori, non li ho insultati. Non sai con chi ca**o stai parlando! Non avevi detto che abitavi alla Torre Solaria e poi non è vero? Fly down. Come ca**o ti permetti? Tu non sai chi sono io! Non ti azzardare a toccare i miei genitori. Mio padre è un maresciallo dell'aeronautica". Zorzi ha provato a spiegare che non aveva offeso i genitori, ma era un modo per dire che non aveva rispetto di nessuno, ma la Pepe: "Ho capito che è il favorito del programma però non può offendere le persone. Vai a fare Riccanza, vai. Facevi finta di abitare alla Torre Solaria... Non mi devi mancare di rispetto. Non mi parlare più. Salutami i follower" e quello: "Salutami a soreta, str***a. Non ho offeso i tuoi genitori, ho detto come sei stata cresciuta? Chi ti ha educato? Non è che se hai il padre più importante sei meno cafona".

Myriam Catania ha preso le difese della ragazza: "Ha cominciato lui", mentre Stefania Orlando e Oppini si sono schierati con Zorzi: "Parla di rispetto ed educazione e prima mi ha detto vaffan**lo. Lasciatela stare che lo fa di proposito". Franceska è andata avanti imperterrita: "Non lo faccio apposta, a me della fama non frega niente" e Oppini: "Fa ridere detto nella casa del Grande Fratello". Ma a questo punto, la finta Miss Europa è partita con le minacce: "State zitti che se apro bocca io, vi sme**o tutti quanti. Vi rovino tutti. State zitti che è meglio. Perché le cose che so io di voi...". Un avvertimento che i vip non hanno preso di buon grado, Oppini le ha chiesto a chi si riferisse e quella: "Non a te che non so chi sei, ma altre persone, lasciamo perdere che è meglio..." e a Zorzi: "Se entri in discussione con me perdi, rassegnati Tommaso. Se ti tolgono Instagram e i social vali zero", "Me li hanno tolti e sono qua" ha replicato l'influencer. Il siparietto è finito con Zorzi che si giustificava: "Ho detto che abitavi lì per non dare il vero indirizzo visto che ero in TV", con la Orlando che riferiva il litigio a Matilde Brandi, Patrizia de Blanck e Fulvio Abbate e con Franceska che si rifiutava di andare in confessionale.

