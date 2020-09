Grande Fratello Vip, il fidanzato Giuliano entra nella Casa e zittisce Adua Del Vesco: basta con il passato

Giada Oricchio 25 settembre 2020 a

L'incontro a sorpresa tra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano al GFvip 5 culmina in un: “Taci” sussurrato con le mani sulla bocca. All’inizio della quarta puntata del reality show, Adua incontra il fidanzato, copia slavata di Franco Franchi in giacca doppiopetto e pantaloni a zompafosso da “Castello delle cerimonie”. Il faccia a faccia in giardino è piuttosto freddino, ma soprattutto sembra che Giuliano sia entrato per consegnare un pizzino sull’Ares gate, lo scandalo sull'agenzia esploso nella Casa di Cinecittà dopo lo sfogo dell'attrice e dell'ex Massimiliano Morra, anche lui al GF Vip: “Hai affrontato il passato, se vuoi lo faremo anche fuori, ma nelle sedi opportune. Guarda avanti e pensa alla tua vita”. In pratica: “Scurdammoce o’ passato, simmo a Napoli pasà” , acqua in bocca, zitta e muta.

Dunque, seppure indirettamente, conferma che le confessioni con Morra hanno un fondamento di verità (anche Garko, volto di spicco dell’Ares Film, avvalorerà la tesi quando, entrando nella Casa per incontrare Adua dirà: “Non potevo dire la mia età. La nostra favola era finta. Adesso siamo liberi. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”).

I social si accorgono che c’è poco sentimento e molto avvertimento: “Più che un incontro con il fidanzato sembrava un incontro con l’avvocato”, “Ma davvero pensate che con una diffida si ferma uno scandalo? Fosse così facile lo farebbero tutti”, “Omertà”. “Usano la scusa della diffida per non dire che sono coinvolte persone potenti”, “Il Tarallo-gate è esploso perché la realtà è entrata nel reality. Se scappi dall'argomento e usi Garko per lo scontato coming out stai ancora una volta scrivendo la sceneggiatura ignorando la realtà”. Curiosità: Adua rispetta la distanza di sicurezza con Giuliano, ma non con Garko che però prima di abbracciarla specifica: "Ho fatto il tampone".

