GfVip, Fulvio Abbate perde la testa. "Sapete chi sono io?" Così cazzia Myriam

Giada Oricchio 24 settembre 2020 a

a

a

Fulvio Abbate perde la testa al Grande Fratello Vip 5: “Lei non sa chi sono io!”. Il Marchese, scrittore, giornalista e saggista, questa notte, ha sbroccato all’improvviso ricordando un episodio del pomeriggio. Abbate, che soffre la nomination, stava parlando con Myriam Catania e Franceskaconlacappa nella zona bagno quando all’improvviso è andato su tutte le furie ricordando che qualche ora prima, Maria Teresa Ruta, lo aveva esortato a non usare sempre la parola masturbazione (fissa di Abbate).

Fulvio Abbate scatenato. Così al GfVip massacra Zorzi e la Gregoraci

In realtà, la Ruta gli aveva chiesto di non sottolineare la parola con espliciti gesti della mano (“E’ chiaro come si faccia una pug**tta”). Fatto sta che Abbate ha urlato in faccia a un’attonita Myriam: “Lo sapete chi sono io? Come ti permetti di dirmi che non la posso usare? Vaffan**lo! E’ una mentalità piccolo borghese che mi fa schifo. Ma lo sapete chi sono io? Con chi avete a che fare? No?? E allora informatevi”. L’incolpevole Myriam ha provato a calmarlo e Abbate: “Ho chiarito la mia posizione su un atteggiamento che si è verificato oggi, non sono arrabbiato, chiarisco le cose. Mi inca**o, ma dove ca**o siamo? Ho già chiarito tutto con il Grande Fratello. L’argomento viene fuori perché così come io non mi permetto con nessun odi avere un atteggiamento autoritario, nessuno qui può permettersi di pensare e di dirmi cosa io debba fare al di là delle regole stabilite. Tu porti qui la tua mentalità piccolo borghese, ma come ti permetti? Con me non lo fai! Ma voi lo sapete chi sono io? Da dove vengo? Qual è la mia storia? Sono serenissimo, mi inca**o e vi mando a fan**lo. Nessuno può stabilire un’autorità su di me, non mi sono sbagliato, è tutto chiarissimo. Io non sono neanche anarchico perché gli anarchici mi rompono i co**ioni con il loro schematismo e manicheismo”.

Elisabetta Gregoraci bacio hot a Petrelli. Il dettaglio che non sfugge ai fan

Abbate si gira e se ne va a dormire nella “lavatrice” dove continua a imprecare: “”Si permettono di dare lezioni a me!!! Ma vaffan**lo. Né Dio, né padroni”. Il GF gli chiude subito la luce, mentre Maria Teresa Ruta, messa al corrente della piazzata, va a bussare all’oblò per chiarire ancora, ma Abbate non le apre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.