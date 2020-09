Gemma è senza lavoro. Meno male che c'è l'amore

Francesco Fredella 16 settembre 2020 a

Gemma è rimasta senza lavoro. Così, ha lasciato Torino per trasferirsi a Roma (dove sicuramente è più facile spostarsi verso gli studi di Maria De Filippi). Alla rivista Nuovo, diretta da Riccardo Signoretti, racconta: “Per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino, dove lavoro, è stata rinviata di mesi per via della pandemia. E non sappiamo quali saranno le normative per la ripresa. Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione. Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita”.

Ricordiamo che Gemma, come mansione, coordina le casse, il bar, il guardaroba del teatro.Ma per lei, che ieri ha baciato (con la mascherina) il corteggiatore Paolo, per fortuna c’è sempre “Uomini e donne”. Un modo per stare sempre sulle scene e, sicuramente, guadagnare. Attaccata da molti, Tina Cipollari e il suo ex Giorgio Manetti, Gemma guarda al futuro con un po’ di ottimismo. Alle spalle lascia i problemi e l’amore-lampo per Sirius. Il giovane marinaio riceve un due di picche. Lei, adesso, sembra cotta di Paolo. Vedremo.

