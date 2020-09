GfVip, Zorzi e Franceska litigano ancora. Social contro Signorini

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

a

a

Franceska Pepe e Tommaso Zorzi ancora ai ferri corti all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Evitami!”. E monta la bufera social per Alfonso Signorini a causa della sfuriata contro la modella 28enne.

La terza puntata del GFVip ha lasciato uno strascico di polemiche per il rimprovero eccessivo di Signorini a Franceskaconlacappa, 28 anni, modella e volto di “The Lady” la serie web trash di Lory Del Santo. Tommaso Zorzi ha potuto esprimere il suo punto di vista sui litigi avuti in settimana, la Pepe ha replicato, ma mentre stava parlando, Signorini l’ha interrotta. La gieffina non si è fermata e il conduttore è diventato una furia: “Qui comando io. Sei una grande maleducata! Pepe stai zitta. Questa è casa mia, come diceva qualcuno, ora basta”. Al pubblico non è piaciuto l’atteggiamento di Signorini: “Non è adatto a fare il conduttore”, “Facciamo che lui entra in casa e Ilary torna in conduzione”, “Ha sempre i suoi protetti. Perché Tommaso ha potuto parlare per dieci minuti e lei invece è stata zittita in malo modo?”, “Due pesi, due misure: per Signorini Leali non è razzista ma ha fatto una battuta infelice, la Pepe che cerca di difendersi è una maleducata”, “Non si attacca una ragazza in quel modo e poi ha proprio voluto sputtanarla dicendo che non era Miss Europa”.

Adua e Morra, strane rivelazioni al GfVip: sette, sesso e suicidi

Questa mattina, Franceska Pepe ha ipotizzato il ritiro perché “non mi sento protetta, non sono omofoba, per me l’accusa è quasi peggio di uccidere una persona”, poi nel pomeriggio ha avuto un nuovo faccia a faccia con Zorzi. E’ andata in cucina e ha cercato un dialogo con Zorzi, ma quello: “Te inventi le cose, io non ti manco di rispetto. Evitiamoci, te lo chiedo io. Per favore evitiamoci. Non mi sento pronto ad approfondire il rapporto con te, facciamo che ognuno si fa i ca**i suoi per un paio di giorni e quando questa tensione cade magari ci riparliamo”.

La Pepe ha insistito con un atteggiamento a metà tra il flemmatico e il provocatorio: “Ma io non ti voglio evitare. Allora sei te che hai problemi con me. Però non deve passare il messaggio che io sia omofoba. La mia migliore amica è gay”. Tommaso ha supplicato il time-out, mentre Stefania Orlando si è arrabbiata: “No, questo no. Ti credo però ogni volta che una persona ha il timore di passare per omofobo dice ‘il mio migliore amico è gay’, ‘ho tutti amici gay’. Questa frase dà ancora più fastidio. Il mondo si divide tra persone perbene e persone meno perbene, l’orientamento sessuale è un dettaglio”. Zorzi ha precisato: “Io non ti ho mai dato dell’omofoba, se ti sei sentita chiamare in causa è un problema tuo”. La Pepe ha anche fatto una mezza accusa: “Io non sono uscita dalla casa, io sono stata qua, ho seguito le regole del programma” e Tommaso: “Che significa? Io no?”. Come sua abitudine, la Pepe ha risposto: “Non ho detto questo”. Mistero, dunque, su cosa intendesse dire. Poi si è chiusa in Confessionale e ne è uscita in serata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.