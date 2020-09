Altro che razzista. La moglie difende Fausto Leali

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

Germana Schena, la moglie di Fausto Leali, difende il marito squalificato dal “GFVip” per una frase razzista nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Al settimanale Chi, in edicola il 23 settembre, ha chiarito: "Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente".

E aggiunge: "Era partito con l'intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l'ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso mentre nella Casa l'ho visto nostalgico, pensieroso...Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità".

