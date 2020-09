Cecchi Paone smascherato dalla D'Urso. Imbarazzo in diretta

Giada Oricchio 21 settembre 2020 a

A "Live Non è la D'Urso", Barbara D'Urso sbugiarda Alessandro Cecchi Paone in diretta: "Mi prendi in giro? Asino".

Durante il talk sulla veridicità del titolo nobiliare di Patrizia de Blanck, la D'Urso ha stuzzicato Cecchi Paone, ospite in studio: "Alessandruccio, caro, cucciolotto, voglio parlare con te. Non sapevo che avessi un concetto così brutto del mio Grande Fratello", Paone ha trasecolato, ma la D'Urso con tono mefistofelico: "Non sai cosa hai detto? Adesso te lo faccio vedere. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto. Purtroppo un tecnico si è dimenticato di chiudere l'audio dietro le quinte e mentre intervistavo Gina Lollobrigida che diceva che il GF era stato interessante, tu hai fatto una risatina sottolineando interessante. Prendevi in giro il Grande Fratello che io difendo con le unghie e con i denti. Non lo trovi interessante? Perché quella risata? Sembravi un asino". Cecchi Paone, visibilmente imbarazzato, ha fatto buon viso a cattivo gioco: "Ma no, ridevo per Gina Lollobrigida che aveva detto interessante. Adesso ti è passata l'arrabbiatura?" e la conduttrice: "Non mi sono arrabbiata, ho detto ai miei tecnici di evitare di lasciare i microfoni aperti che poi si sentono queste cose. Ah, interessante era riferito alla Lollobrigida...peggio ancora...Prende per i fondelli il cucciolotto, ahaha...che simpaticone".

