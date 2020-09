Gf Vip, Signorini punge la d'Urso. E lei lo smonta con classe

Giada Oricchio 14 settembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip 5, in onda questa sera alle 21.45 su Canale 5, inizia con una polemica in punta di “concorrente” tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso: “La sua tv è lontana dalla mia”, ha detto lui. “Ha preso tutti i miei opinionisti”, ha replicato lei.

Il direttore del settimanale “Chi” e conduttore del reality show di punta di Canale 5 aveva dichiarato a “Libero Quotidiano” che lui mai inviterebbe nei suoi programmi la signora Angela da Mondello, diventata nota per aver negato l’esistenza del Covid al grido di “Non ce n’è coviddi”: “Sono lontano da quelle realtà. La tv di Barbara d’Urso ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate”. Oggi la D’Urso, in chiusura di “Pomeriggio Cinque”, ha “ricordato” a Signorini che ha attinto a piene mani dalla sua tv visto che gran parte dei vip che varcheranno la porta rossa di Cinecittà, sono opinionisti di “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” o “Live Non è la D’Urso”. “Scusate devo fare Permettetemi di fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati reclutati nella casa del Grande Fratello a partire da Denis Dosio, una creaturella che è nata proprio qui a Pomeriggio Cinque, e poi Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, poi Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e poi anche il mio amato Fulvio Abbate che più volte è stato nelle sfere di Live Non è la d’Urso. In bocca al lupo a tutti e agli altri concorrenti ovviamente”. Come a dire “chi disprezza compra”.

