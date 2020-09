Domenica In, Alessandra Mussolini si vendica di Selvaggia Lucarelli: perché è invidiosa...

Giada Oricchio 20 settembre 2020 a

Alessandra Mussolini, ospite di Mara Venier a "Domenica In", tira una frecciatina a Selvaggia Lucarelli: "Ho capito perché era invidiosa". A "Domenica In", Mara Venier tiene a battesimo il day after di "Ballando con le Stelle" che ha sfiorato il pareggio con "Tu sì que vales". La conduttrice e il giudice Guillermo Mariotto si sono complimentati con Alessandra Mussolini per la verve dimostrata nella prima puntata. Un entusiasta Mariotto ha detto: "Cosa avevo ieri sera? Era il profumo di Selvaggia. La gioia di ripartire. Ero felice come un bambino. E poi la Mussolini. Ridevo perché ho provato a immaginarla alla quarta puntata, cosa verrà fuori? Se alla prima era già così, figuriamoci tra qualche settimana. Arriva e risponde ha in quel modo a Selvaggia...certo che continuerà..." e Alberto Matano: "Selvaggia non ha più risposto. La Mussolini ha risposto alle provocazioni con aria divertita e con spirito. Mi è piaciuta".

Anche la Venier ha apprezzato la performance della Mussolini che era collegata: "Molto ironica, brava". L'ex parlamentare ha svelato un retroscena: "Ero molto emozionata. Oggi è il compleanno di zia Sophia e l'ho sentita. Ha fatto tardi perché voleva vederci fino alla fine. Ha fatto tanti complimenti al pelvico". Cioè il maestro Maykel Fonts.

Poi è ritornata sul battibecco con la Lucarelli, uno dei giudici più temuti, e ha tirato una frecciatina: "Ho capito poi perché Selvaggia si è comportata così perché io ballo con uno gnocco cubano, un pelvico, e lei no". Guillermo se l'è risa di gusto, mentre Giampiero Mughini, invitato a commentare il dancing show, ha gelato la Venier: "Cosa ne penso? Non metto becco perché la Lucarelli mi ha querelato. Perché? Meglio non parlare".

