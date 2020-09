Ballando Con le Stelle, Alessandra Mussolini pazza di Maykel Fonts: è pelvico. E gela Selvaggia Lucarelli

Sullo stesso argomento: Alessandra Mussolini tesa come la corda di un violino a Ballando con le stelle

"Lui è pelvico". Alessandra Mussolini è carica dopo la performance con il maestro Maykel Fonts e gela l'ipercritica Selvaggia Lucarelli. A Ballando Con le Stelle è il momento dell'ex parlamentare: si presenta con un vestitino rosso di pizzo per una bachata sensual e la performance col maestro lascia di stucco la giuria e conquista il pubblico. "Un altro ballo con lui e diventi comunista" esclama la Lucarelli mentre la Mussolini se lo bacia e abbraccia.

La blogger cerca di metterla in difficoltà: "Basta con questa aria da popolana..." ma lei se la ride nonostante l'imbarazzo di esibirsi a passo di danza in tv. "Noi donne non abbiamo età, tu sì" risponde la Mussolini che alla fine incassa la sufficienza da quasi tutta la giuria, ad eccezione della Lucarelli che le molla un 5.

