Lo schiaffone di Signorini a Malgioglio. E la rete si infiamma. Solo una gaffe?

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

a

a

Una vera gaffe. Signorini presenta la Elia al pubblico dicendo: “L’unica ex concorrente che diventa opinionista”. Il web s’infiamma e non perdona queste parole. Infatti, è stato Malgioglio il primo ex concorrente a diventare opinionista al Grande Fratello della d’Urso. Ma sembra che a Signorini sfugga questo particolare. Strano, ma vero. Intanto, Twitter sogna l’arrivo di Malgioglio dentro la casa, ma sembra impossibile una sua partecipazione

Cristiano, tra i personaggi più amati con oltre 1 milione di followers sui social, potrebbe tornare al Grande Fratello di Barbara d’Urso (che dovrebbe andare in onda nel 2021). E una fonte segreta ci dice che Mediaset vorrebbe anche la Lecciso come opinionista. Una coppia che già fa sognare gli appassionati del Grande Fratello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.