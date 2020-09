Gina Lollobrigida insulta Rigau. Spunta il racconto choc

Francesco Fredella 14 settembre 2020 a

La Lollobrigida senza freni. Al Live, lo show di Canale5 condotto da Barbara d’Urso, è in forma più che mai e dà dell’imbecille a Rigau (l’uomo che ritiene di averla sposata per Procura, ma le nozze sono state sciolte dalla Sacra Rota). La diva va su tutte le furie quando si tocca l’argomento matrimonio. Non ne vuole nemmeno sentir parlare. “Rigau è un imbecille, un essere che non si può giudicare. E’ un pazzo, un criminale. Vuole solo pubblicità e grazie al mio nome, che è forte”, urla la Lollo.

Adesso al centro del processo come imputato c’è Andrea Piazzolla, factotum, ex amministratore della società della Lollo. Lui è accusato di circonvenzione di incapace dopo un’inchiesta della Procura di Roma partita da una denuncia di Rigau e del figlio della Lollo (Milko Skofic). Una situazione che fa soffrire molto l’attrice, che rimarca: “Se mio figlio tornasse da me non gli crederei più. Mi ha ferito tanto, distrutto la mia reputazione”. Poi, seduto sul divanetto della d’Urso, Piazzolla racconta una verità choc: “Stavo per impiccarmi. La verità deve uscire fuori. Quella mattina è uscita Adriana in giardino e mi ha visto in giardino sulla scala. Stavo per farlo”. Andrea scrive una lettera a Gina, la d’Urso ne legge un pezzo. E’ quella che voleva lasciare quel drammatico giorno a tutti. Pizzolla si commuove, Gina asciuga le sue lacrime. Una scena piena di dolcezza.

