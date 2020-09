Agorà, la stoccata di Luisella Costamagna a Mario Giordano. Cosa accade in Rai

07 settembre 2020 a

a

a

Messaggi di fumo su Agorà all'esordio oggi, lunedì 7 settembre, con la conduzione di Luisella Costamagna. Un ritorno in Rai, quello della giornalista, che ha sollevato polemiche. "Ci sono ottimi giornalisti interni in Rai e altrettante professionalità di rilievo esterne. C’è bisogno di entrambi e la valutazione fa fatta sul merito: io sottolineo che ho già lavorato in Rai. Ritornare in Rai mi fa piacere e per questo ringrazio il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, che ha stima di me", ha detto la Costamagna in un'intervista a TeleSette.

La Costamagna bacchetta Durigon. "Come si scrive..." siparietto ad Agorà

Poi quella che per molti osservatori va letta come una stilettata a Mario Giordano che l'aveva voluta come opinionista fissa a Fuori dal coro su Rete4: "Volevo tornare a fare domande e non più a rispondere a quelle che mi venivano poste", la risposta della conduttrice di Agorà.