La Costamagna bacchetta Durigon. "Come si scrive..." siparietto ad Agorà

Siparietto ad Agorà tra la conduttrice Luisella Costamagna e il leghista Claudio Durigon. La scuola riparte ed è il momento di temperare le matite rosse e blu. Durigon è chiamato a scrivere sulla lavagna la domanda per la ministra Lucia Azzolina, ospite della trasmissione di Raitre. Il leghista comicia a scrivere: "E sicura..." ma la giornalista lo bacchetta: "È, con l'accento".

Nel corso della trasmissione il leghista è tornato a denunciare il caos scuola ormai a pochi giorni dalla riapertura delle scuole in tutta Italia. "Non possiamo far finta di nulla rispetto a quello che è successo fino ad oggi. Presidi e insegnanti sono lasciati a sé nell'organizzazione, sono tutti preoccupati con un Ministro che dà comunicazioni errate", ha detto Durigon ad Agorà.