Totti e Ilary contro Gente: furiosi per il lato B di Chanel in copertina

Ilary Blasi e Francesco Totti furiosi per la copertina del settimanale "Gente": "Il lato B di mia figlia adolescente: nessuna sensibilità. Una mercificazione".

Giada Oricchio 23 agosto 2020 a

Dopo tre giorni, torna a infiammarsi la polemica per la copertina di "Gente", la rivista diretta da Monica Mosca. Il settimanale ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti: lato B in primo piano e viso pixellato per rispettare la Carta di Treviso sui diritti dei minori nell'ambito dell'informazione. Il massimo dell'ipocrisia visto il titolo: "A 13 anni Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary". Avendo nascosto il volto, va da sé che il riferimento può essere solo al fondoschiena tonico.

La Rete ha messo subito in evidenza che la copertina era "volgare, inopportuna e con sfumature pedofile". A 13 anni sei una bambina che si affaccia alla vita e il direttore Monica Mosca si è dimenticata che Chanel non ha gli anticorpi per sopportare il vouyerismo sul suo lato B, non è mamma Ilary (come scrive Gente) o una qualsiasi donna adulta che sceglie consapevolmente di mettere in mostra il proprio corpo. Chanel ha subìto "un'aggressione mediatica", non ha cercato o voluto questo tipo di attenzioni. È stata sbattuta in prima pagina e messa alla mercé dei criticoni. Un commento per tutti: "Eh però, io mia figlia non la mando al mare con il tanga". Poco importa che fosse un costume intero.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno taciuto fino a stasera quando entrambi nelle Instagram Stories hanno pubblicato la copertina della rivista con l'emoji della faccina arrabbiata a coprire il lato B e un messaggio: "Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza preoccuparsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti". La maggior parte dei follower ha espresso solidarietà alla coppia, ma qualcuno ha rinvangato il passato ricordando le foto sensuali di Ilary. Ebbene, era maggiorenne e a quell'età le donne - cari maestrini puritani - hanno il diritto di fare del proprio corpo ciò che vogliono.