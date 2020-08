Chanel Totti, lato b in primo piano. Sui social scoppia la rivolta

22 agosto 2020 a

"Gente" l'ha pubblicata in copertina. La foto di Francesco Totti e della figlia tredicenne Chanel ha scatenato un putiferio. Il volto della ragazzina è stato pixellato. Il suo b, invece, campeggia in primo piano.

Per questo, in molti sui social sono insorti gridando allo scandalo. In una story pubblicata su Instagram, il direttore di Gente spiega: "Il nuovo numero di Gente è in edicola. In copertina c'è la coppia più bella dell'estate e anche la più dolce, un papà e una figlia. Il super capitano Francesco Totti e Chanel, che a 13 anni è un fiore e già sembra la piccola fotocopia di mamma Ilary".