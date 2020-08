Mattia Almaviva ha Totti nel destino: prese la fascia dell'addio, ora entra nella sua agenzia

19 agosto 2020 a

Il giorno dell'addio al calcio che commosse il mondo intero Francesco Totti lo scelse per consegnargli la fascia di capitano in mezzo al campo. Matteo Almaviva, allora 11enne, era uno dei piccoli capitani più promettenti nelle giovanili della Roma. Oggi fa parte dell'Under 15 giallorossa, di anni ne ha compiuti 14 e ha deciso di affidarsi alla CT10 Management, la società creata da Totti per lo scouting e la procura di giovani talenti e non solo.

L'annuncio è arrivato stamattina sul profilo Instagram dell'agenzia. Il romano Almaviva è un trequartista e continua a essere un talento che vale la pena seguire. Totti non poteva lasciarselo scappare. Francesco e Mattia, uniti nel destino.